أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ماكرون: فرنسا قد تحد الرحلات الدولية هذا الصيف لتجنب عودة ظهور كورونا

05:32 م الثلاثاء 05 مايو 2020
ماكرون: فرنسا قد تحد الرحلات الدولية هذا الصيف لتجنب عودة ظهور كورونا

إيمانويل ماكرون

فرنسا - (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه من غير المحتمل أن يتمكن الفرنسيون من القيام برحلات خارجية هذا الصيف، بل إنه قد يتم تقييد الرحلات داخل أوروبا لتقليل مخاطر عودة ظهور وباء كورونا.

وأضاف ماكرون في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لإحدى المدارس خارج العاصمة الفرنسية باريس أوردتها قناة "فرانس 24" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه "من المبكر جدا القول إذا كان بوسعنا قضاء العطلات، ما أستطيع أن أقوله هو أننا سنحد من السفر الدولي حتى خلال العطلات الصيفية".

ومن المقرر أن تنهي فرنسا الإغلاق المفروض بسبب كورونا في 11 مايو الجاري، حيث سيتم السماح للأشخاص بالتحرك حول محل إقامتهم لمسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

هذا المحتوى من

إيمانويل ماكرون الرحلات الدولية أوروبا فيروس كورونا

الخبر التالى:

فلسطين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل والقدس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا 7 آلاف حالة.. الصحة: 388 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة