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خبير ألماني بارز يحذر من موجة ثانية وثالثة من تفشي كورونا

04:49 م الثلاثاء 05 مايو 2020
خبير ألماني بارز يحذر من موجة ثانية وثالثة من تفشي كورونا

فيروس كورونا في المانيا

برلين- (بي بي سي):

قال خبير ألماني بارز في علم الأوبئة إن أغلب العلماء يعتقدون أنه ستكون هناك موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد في العام الحالي.

وقال البروفسير، لوثر فيلير، مدير معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من الممكن أن تكون هناك أيضا موجة ثالثة، مشددا على أن ألمانيا مستعدة بشكل كبير لمواجهة احتمال عودة الوباء.

وكانت الصين قد سجلت أول حالة بالفيروس في ديسمبر قبل أن ينتشر إلى كافة دول العالم ويتسبب في وفاة أكثر من ربع مليون شخص.

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