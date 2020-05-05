ترامب : وباء كورونا علمنا شيئًا واحدًا هو أنني كنت على صواب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وباء كورونا الذي تفشى في العالم وألحق أضرارًا جسيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، علم الأمريكيين شيئًا واحد وهو أنه كان على صواب.

وقال في حوار مع صحيفة نيويورك بوست إن الأمريكيين عاكفون الآن على تصنيع الكثير من المنتجات محليًا، بما في ذلك المنتجات الطبية التي تُصنع في الصين.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن هناك "تفاؤلا عظيما" في الولايات المتحدة، وأن الأمريكيين "بدأ يعتريهم شعور جيد الآن"، لافتا إلى أنه يتوقع نهاية الأزمة الاقتصادية قريبا، تزامنا مع سماح بعض الولايات بإعادة فتح الاقتصاد.

ولفت إلى أن ولاية فلوريدا سمحت لبعض الشركات بالعودة إلى العمل يوم الاثنين، باستثناء مقاطعات ميامي ديد وبرواردر وبالم بيتش، التي سجلت أكبر حالات إصابة بكوفيد-19.

وقال الرئيس الأمريكي إن التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز والتي أفادت بأن معدل الوفيات اليومي بين الأمريكيين جراء كورونا سيصل إلى 3000 بحلول يونيو خاطئة تمامًا، ووصفها بالأخبار الزائفة.

سجلت الولايات المتحدة أول وفاة بالفيروس المستجد في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الفيروس، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات.