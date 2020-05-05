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عمان تقرر تمديد إغلاق محافظة مسقط وإنهاء العام الدراسي

03:53 م الثلاثاء 05 مايو 2020
عمان تقرر تمديد إغلاق محافظة مسقط وإنهاء العام الدراسي

أرشيفية

مسقط- (د ب أ):

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان اجتماعا اليوم الثلاثاء، وقررت تمديد إغلاق محافظة مسقط وإنهاء العام الدراسي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فإنه "نظرا لتفشي الجائحة في بعض المواقع، ولحماية سائر أفراد المجتمع من انتشار هذه الجائحة، فقد قررت اللجنة تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى مساء الجمعة 29 مايو".

كما قررت اللجنة إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها.

وحتى اليوم، سجلت سلطنة عمان 2735 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة.

عمان مسقط فيروس كورونا

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