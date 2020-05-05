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السعودية: 1595 إصابة جديدة بكورونا يرتفع العدد إلى 30251 حالة

03:49 م الثلاثاء 05 مايو 2020
السعودية: 1595 إصابة جديدة بكورونا يرتفع العدد إلى 30251 حالة

وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء ، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد إلى 30251 حالة .

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري عن فيروس كورونا إن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 30251 حالة حتى الآن ، بينها 24620 حالة نشطة، منها 143 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة".

وقال المتحدث العبد العالي ان الاصابات "توزعت بين 14% في الإناث و86% في الذكور، و92% من الحالات الجديدة لبالغين بينما 2% فقط بين كبار السن و6% بين الأطفال".

واضاف" تم تسجيل 955 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 5431 حالة".

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 200 حالة.

وقد جاء توزيع الإصابات حسب المدن كالتالي " جدة 385 – مكة 337 – الرياض 230 – الدمام 141 – الجبيل 120 – الهفوف 101 – الخبر 89 – الطائف 65 – المدينة 25 – النعيرية 14– بيش 14 – قرية العليا 12 ".

وسجلت " الدرعية 11 – بريدة 9 -أبها 8 – تبوك 8 –رابغ 5 – الزلفي 5 – بيشة 4 – ينبع 2 " ، فيما سجلت " الهدا – القريع – المخواة – ضباء – القنفذة – ليلى " حالة إصابة واحدة بكل منهم .

وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا السعودية

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