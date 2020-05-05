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الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض

03:43 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض

الحوثيون

وكالات:

أفادت جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 معلنة وفاة المريض، حسبما نقلت قناة المسيرة.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل: "نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي".

وأضاف: "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي، وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا. تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تحارب الحوثيين، عن رصد 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت 3 وفيات، في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا (تابعة للحكومة الشرعية)، الثلاثاء، أنها سجلت 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 8 حالات في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارا في وقت سابق من احتمال تدهور الأوضاع الوبائية في اليمن، حيث تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 10 أبريل، نظرا لتداعيات الحرب المستمرة هناك منذ العام 2014.

الحوثيون فيروس كورونا

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