روبرت كوخ: 2.4 مليون شخص خضعوا لاختبارات كورونا في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية أن نحو 2.4 مليون شخص في ألمانيا خضعوا حتى الأسبوع السابع عشر من هذا العام للاختبارات المعملية التي تكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الثلاثاء في برلين إن نحو 2ر7% من الاختبارات كانت نتيجتها إيجابية.

وذكر فيلر استنادا إلى بيانات 133 معملا أن المعامل تجري يوميا خلال الأسبوع الثامن عشر من هذا العام نحو 142 ألف اختبارا.

وأوضح فيلر أنه يُجرى بذل جهود لزيادة عدد الاختبارات اليومية في المعامل، مؤكدا أهمية ذلك في الحصول على صورة دقيقة لوضع انتشار المرض في ألمانيا.

وفي سياق متصل، أشار فيلر إلى أن المعهد يسجل يوميا عدد إصابات جديدة يتراوح بين 700 و 1600 حالة خلال الأيام الماضية، وقال: "عدد الحالات الجديدة المسجلة يتراجع. هذا نبأ جيد".

وذكر فيلر أن معدل العدوى "معدل الاستنساخ" يُقدر حاليا بـ7ر0. وكان يتأرجح المعدل خلال الأيام الماضية بين 7ر0 و 8ر0.

وفي المقابل، ذكر فيلر أن عدد الوفيات المسجلة يوميا جراء كورونا لا يزال مرتفعا، حيث يتراوح بين 40 و 200 حالة وفاة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين يرتفع باستمرار منذ أسابيع، ويبلغ حاليا 2ر4%.

وبحسب البيانات، هناك ارتفاع في حالات الإصابة في دور التمريض والمستشفيات. وأوضح فيلر أنه في حوالي ثلث الحالات المسجلة لا يمكن تحديد مكان إصابة الأفراد، مُرجعا ذلك إلى قدرات السلطات الصحية التي لم يتمكن بعضها من توثيق حالات الإصابة بشكل كاف.

وذكر فيلر أنه إذا لم ترتفع أعداد الإصابات مجددا، فإنه ليس من المتوقع حدوث نقص في القدرات العلاجية بالنظر إلى الديناميكية الحالية، مؤكدا في المقابل ضرورة توخي الحذر لضمان عدم ارتفاع أعداد المصابين مجددا.