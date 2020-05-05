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تايوان ترسل 7 مليون كمامة لأمريكا وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية

01:51 م الثلاثاء 05 مايو 2020
تايوان ترسل 7 مليون كمامة لأمريكا وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية

أعمالة التطهير في تايوان

تايبيه- (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الثلاثاء إرسال 07ر7 مليون كمامة لعدد من الدول حول العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه سوف يتم إرسال الكمامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول أفريقية وشرق أوسطية.

وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم إرسال 28ر2 مليون كمامة للحكومة الاتحادية الأمريكية والولايات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، بجانب 3ر1 مليون كمامة لدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

تايوان أمريكا كمامات فيروس كورونا

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