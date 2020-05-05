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قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:50 م الثلاثاء 05 مايو 2020
قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل 951 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 15206 حالات .

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 12 حالة، مشيرة إلى تسجيل 114 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1924 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 2967 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 109762.

وزارة الصحة القطرية قطر فيروس كورونا

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