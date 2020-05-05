إصابات كورونا في إيران تقارب المئة ألف

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 6340 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 99 ألفا و 970 حالة، بعد تسجيل 1323 حالة إصابة جديدة.

وأضاف أن 2685 من المصابين في حالة حرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 80 ألفا و 475 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).