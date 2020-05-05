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رئيس كوريا الجنوبية: لن نخفض حذرنا رغم أن وضع كورونا في البلاد بدأ يستقر

12:49 م الثلاثاء 05 مايو 2020
رئيس كوريا الجنوبية: لن نخفض حذرنا رغم أن وضع كورونا في البلاد بدأ يستقر

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن

سول- (أ ش أ):

أشاد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الثلاثاء، بالحكومة وحملتها للتباعد الاجتماعي، قائلا "ما زلنا لا نخفض حذرنا، لكن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأت تستقر بسرعة".

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مون قوله "أأصبحت خطوات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية معايير عالمية، وستتحول البلاد إلى التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية غدا".

وأضاف أن ذلك جاء بفضل جهود المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة الذي انطلق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويحتفل اليوم بذكرى مرور 100 يوم على انطلاقه.

يذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدأ في التقلص بعد أن أطلقت الحكومة حملة التباعد الاجتماعي المكثفة على الصعيد الوطني في أوائل مارس الماضي عندما أبلغت البلاد يوميا عن مئات الحالات الجديدة آنذاك.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الإثنين جميعها واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 4 إصابات، منذ يوم 18 فبراير الماضي عندما سجلت البلاد حالتي إصابة جديدتين.

وقالت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بمقدار 3 حالات مقارنة مع اليوم السابق لتصل حصيلة الإصابات إلى 10,804 حالات.

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Asha
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