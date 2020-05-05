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النمسا: المرحلة الاولى من تخفيف قيود العزل تمت بنجاح

12:48 م الثلاثاء 05 مايو 2020
النمسا: المرحلة الاولى من تخفيف قيود العزل تمت بنجاح

النمسا

فيينا- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة النمساويردولف انشوبير اليوم أن المرحلة الاولى من تخفيف قيود العزل والاغلاق في البلاد تمت بنجاح.

وقال أنشوبير فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه عقب ثلاثة أسابيع جيدة من تخفيف القيود الأولية على تدابير إحتواء فيروس كورونا جاءت الخطوة الافتتاحية الأولى بشكل جيد للغاية.

وحول عدد الاصابات الحالية بفيروس كورونا قال وزير الصحة "أن الوضع ثابت جدا ومستقر للغاية" مشيرا إلى أن عدد المتعافين أعلى بكثير من الإصابات الجديدة.

وأضاف الوزير قائلا "لقد اتخذنا الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب" مشيرا إلى أنه في البداية كانت هناك زيادات يومية في الاصابات بين 40 و 50 في المائة وانخفضت حاليًا الى مستوى 0.2 في المائة وقد تلقت النمسا اعترافًا عالميًا بذلك.

وقال وزير الصحة أن البلاد تعمل حثيثا على تفادي حدوث موجة ثانية من الوباء واستيعاب الدرس جيدا الذي حدث فى سنغافورة مشيرا إلى أن شهر مايو الجاري هو شهر الاختبار وفي ضوء نتائجه سوف يتم تحديد خطة العمل فى المستقبل .

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