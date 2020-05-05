أندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بكورونا

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 12071.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الأندونيسية عن أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية قوله - خلال مؤتمر صحفي - إن السلطات الصحية سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 872، بينما تعافى 2197 شخصا، مضيفا أنه تم فحص أكثر من 88900 شخص.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 19 وفاة و395 إصابة جديدة بالفيروس.