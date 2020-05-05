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طبيب فرنسي يقدم رواية مختلفة حول تاريخ وصول كورونا إلى أوروبا

12:34 م الثلاثاء 05 مايو 2020
طبيب فرنسي يقدم رواية مختلفة حول تاريخ وصول كورونا إلى أوروبا

فيروس كورونا

القاهرة (وكالات)

قال طبيب فرنسي إن مريضاً كان قد تم تشخيصه كمصاب بالالتهاب الرئوي بالقرب من باريس في 27 ديسمبر الماضي، كان مصابا بفيروس كورونا، بحسب بي بي سي.

وقال الدكتور إيف كوهين لوسائل الإعلام الفرنسيإ إن العينة التي تم أخذها في ذلك الوقت من المريض تم اختبارها مؤخرًا، وكانت إيجابية حيال الإصابة بمرض كوفيد 19 .

هذا يعني أن الفيروس ربما وصل إلى أوروبا قبل شهر تقريبًا مما كان يُعتقد سابقًا ما قد يغير فهم كيفية انتشاره.

و كان المريض البالغ من العمر 43 عامًا قد تم إدخاله إلى المستشفى في ديسمبر كانون الأول نتيجة إصابته بسعال جاف وحمى وصعوبة التنفس، أي قبل أربعة أيام من إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين باكتشاف حالات التهاب رئوي لسبب غير معروف في مدينة ووهان الصينية.

وقال المريض ، الذي تعافى بالكامل منذ ذلك الحين ، إنه ليس لديه فكرة عن مكان إصابته بالفيروس كما أنه لم يزر أي مناطق مصابة في ذلك الوقت .

ولم يسافر هذا المريض إلى أي جهة قبل ظهور أعراض الإصابة ، وبحسب الطبيب أصيب اثنان من أبنائه بالمرض لكن زوجته لم تظهر عليها أي أعراض.

و أشار الطبيب المعالج للحالة أن زوجة المريض كانت تعمل في سوبر ماركت بالقرب من مطار شارل ديغول ما يعنى أنها من الممكن أن تكون تواصلت مع أشخاص وصلوا مؤخرًا من الصين.

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