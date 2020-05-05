هونج كونج تخفف بعض إجراءات التباعد المكاني المفروضة بسبب كورونا

بكين- (أ ش أ):

أعلنت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، اليوم الثلاثاء، تخفيف بعض إجراءات التباعد المكاني المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة "كاري لام"- في مؤتمر صحفي اليوم - إن هذا القرار يأتي بعد عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بالفيروس في المنطقة لمدة 16 يوما على التوالي.

وأضافت "لام" أنه سيتم كذلك تخفيف القيود المفروضة على المطاعم، حيث سيتم السماح بتواجد مجموعات تتراوح أعدادها من 4 إلى 8 أشخاص على مقربة من بعضهم البعض، مع إعادة فتح المدارس تدريجيا اعتبارا من 27 مايو الجاري.