أفغانستان: انفجار يستهدف سيارة تابعة لشركة حكومية بعد ساعات من تدمير أبراج كهرباء
كابول- (أ ش أ):
استهدف انفجار، صباح اليوم الثلاثاء سيارة تابعة لشركة مرافق حكومية في منطقة جولجوندي بمقاطعة باروان الشمالية في أفغانستان.
وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار دمر السيارة جزئيا، ولكنه لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد ومهندسي الشركة.
يأتي هذا الانفجار في الوقت الذي دمرت فيه الاشتباكات برجين آخرين لنقل الكهرباء في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بعد أيام من تدمير المسلحين برجين للإرسال في العاصمة كابول.
من جانبها، قالت الشركة الحكومية - في بيان - إن برج الإرسال "262" تضرر بسبب الاشتباكات على بعد 72 كيلومترا من مدينة بول إي خومري عاصمة أقليم باجلان، بينما برج الإرسال الآخر تم تدميره في اشتباكات أيضا على بعد 25 كم من مدينة بول الخمري، مما أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء من طاجيكستان.
وأضافت الشركة إن العاملين الفنيين بالشركة أدخلوا تغييرات على النظام وربطوا شبكة إمدادات الكهرباء بمصدر إمدادات يتم استيراده من أوزبكستان.
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