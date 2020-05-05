نتائج واعدة.. الصين تستعد لإنتاج 100 مليون من لقاح "كورونا فاك"

وكالات:

أكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" في بكين، أن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح أطلقت عليه اسم (كورونافاك) بدأت منذ فترة قصيرة بتجربته بشريا بعد نجاحه في الاختبار على الحيوانات، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وتجري الشركة حاليا 4 تجارب إكلينيكية على اللقاح الذي لا يتجاوز حجمه نصف ملليمتر بعد أن أثبت نجاعته على القردة.

وجرى تغليف آلاف العبوات من اللقاح التي انتجت وتستند على توليد عنصر طفيلي خامل، وجرى تغليفها بعبوات بيضاء وبرتقالية مع اسم "كورونافاك" عليها.

وأرسلت الشركة دفعات كبيرة من اللقاح للسلطات الطبية في الصين للحصول على الموافقات، إلا أن الشركة تظهر أنها قادرة على إنتاجه على نطاق واسع بكميات كبيرة جدا.

وأكدت الشركة أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القردة، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أبريل.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قردة ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب "كوفيد- 19"، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منها بعدوى كاملة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد 7 أيام من تلقيها عدوى الفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

وأكد ليو بيتشنغ وهو مدير في شركة سينوفاك إن الشركة لا تعرف بالتحديد متى ستكون قادرة على توزيع اللقاح، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منغ وينينغ، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية إن النتائج "تمنحنا الكثير من الثقة" بأن اللقاح سيؤثر في البشر.