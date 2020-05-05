أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

المرصد: 14 قتيلا من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في قصف إسرائيلي على سورية

11:17 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
المرصد: 14 قتيلا من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في قصف إسرائيلي على سورية

طائرة حربية اسرائيلية

دمشق/ القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بمقتل نحو 14 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن القصف الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية مواقع القوات الإيرانية والمليشيات الموالية في بادية كل من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم حالته خطرة.

وبحسب المرصد، طال القصف الإسرائيلي مساء أمس الاثنين أيضاً مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن "معامل الدفاع" بمنطقة السفيرة، بجنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا) أفادت أمس بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على مركز البحوث في مدينة حلب بشمال غرب البلاد.

قصف إسرائيلي سوريا لقوات الإيرانية دير الزور الشرقي

الخبر التالى:

نتائج واعدة.. الصين تستعد لإنتاج 100 مليون من لقاح "كورونا فاك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تقديم موعدها.. جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة على 4 أيام