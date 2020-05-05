المرصد: 14 قتيلا من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في قصف إسرائيلي على سورية
دمشق/ القاهرة- (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بمقتل نحو 14 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور الشرقي.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن القصف الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية مواقع القوات الإيرانية والمليشيات الموالية في بادية كل من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم حالته خطرة.
وبحسب المرصد، طال القصف الإسرائيلي مساء أمس الاثنين أيضاً مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن "معامل الدفاع" بمنطقة السفيرة، بجنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا) أفادت أمس بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على مركز البحوث في مدينة حلب بشمال غرب البلاد.
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