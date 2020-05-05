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وفاة وزير العمل في النيجر بعد إصابته بكورونا

11:15 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
وفاة وزير العمل في النيجر بعد إصابته بكورونا

وزير العمل محمد بن عمر

وكالات:

أعلنت الحكومة النيجرية وفاة وزير العمل، محمد بن عمر، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنته القناة التلفزيونية العامة "تيلي الساحل"، أمس الاثنين.

وأعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه بن عمر أنه توفي يوم الأحد في مستشفى بالعاصمة نيامي، لكنه لم يكشف عن السبب.

وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بث التلفزيون الرسمي رسالة وجهها الوزير قبل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بن عمر في رسالته إن "كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء.. الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".

وأعلنت النيجر مساء الإثنين إصابة 755 شخصا بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 37 شخصا.

محمد بن عمر الحكومة النيجرية وفاة وزير العمل فيروس كورونا

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