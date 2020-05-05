الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وحالة واحدة من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة وافدة من الخارج في (شنجهاي) ما رفع إجمالي المصابين إلى 82 ألفًا و881 شخصًا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن 87 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 77 ألفًا و853 شخصا، بينما تراجع عدد المرضى ممن في حالة خطيرة بواقع 4 أشخاص إلى 29 شخصًا، مضيفة أنه تم تسجيل 1676 حالة وافدة حتى يوم أمس خرج منها 1351 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، وأن 7 ألاف و152 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، فيما لا يزال إجمالي 947 حالة دون أعراض بينها 94 حالة وافدة من الخارج تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1040 حالة اصابة مؤكدة بينها 4 حالات وفاة في منطقة (هونج كونج) الادارية الخاصة و45 حالة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و438 في مقاطعة (تايوان) بينها 6 وفيات، فيما خرج 900 مريض في (هونج كونج) و39 في (ماكاو) و334 في (تايوان) من المستشفيات بعد تعافيهم.​