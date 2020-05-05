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الاقتصاد الأسترالي يخسر 4 مليارات دولار أسبوعيا بسبب كورونا

08:03 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
الاقتصاد الأسترالي يخسر 4 مليارات دولار أسبوعيا بسبب كورونا

كورونا في استراليا

كانبرا - (د ب أ)

قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرج، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا يكلف الاقتصاد الأسترالي 4 مليارات دولار استرالي (58ر2 مليار دولار أمريكي) أسبوعيا.

وأوضح أن "الصدمة الاقتصادية" واسعة النطاق بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن مرض "كوفيد-19" أثرت على الناتج المحلي الإجمالي "لينخفض بشكل كبير" بين 10 و 15% بحلول يونيو.

وقال فرايدنبرج في كلمة ألقاها بنادي الصحافة الوطني في كانبرا "سيتكبد الاقتصاد 50 مليار دولار في ربع يونيو لكن الأمور يمكن أن تسوء أكثر إذا ظلت قيود التعامل مع فيروس كورونا تراوح مكانها."

وأشار إلى أن خسائر الـ 4 مليارات دولار تعادل ما يكسبه نحو 4 ملايين أسترالي متوسط الأجر في أسبوع.

ووعدت أستراليا بالفعل بدعم اقتصادي بنحو 320 مليار دولار لمعالجة الأزمة.

وسجلت أستراليا أكثر من 96 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و6850 حالة إصابة.

أستراليا فيروس كورونا جوش فرايدنبرج كانبرا

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