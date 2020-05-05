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الولايات المتحدة تضبط مخدرات أسقطتها طائرات مسيّرة قرب الحدود مع المكسيك

08:02 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
الولايات المتحدة تضبط مخدرات أسقطتها طائرات مسيّرة قرب الحدود مع المكسيك

طائرة مسيرة

واشنطن- (د ب أ)

اعترض مسؤولون أمريكيون شحنة تزيد على 11 كيلوجراما من المخدرات غير المشروعة نقلتها طائرات مسيرة بدون طيار عبر الحدود الأمريكية من المكسيك، حسبما ذكرت سلطات الجمارك يوم الاثنين.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان إن المسؤولين ضبطوا 10 عبوات سقطت من طائرة مسيرة صغيرة بعد دخولها المجال الجوي الأمريكي في ولاية أريزونا بجنوب غربي البلاد في الثاني من أيار/مايو.

واحتوت العبوات على أكثر من 11 كيلوجراما من الكوكايين، بقيمة سوقية تبلغ نحو 306 آلاف دولار.

وفي حدث مماثل في 29 أبريل، اعترض مسؤولون أمريكيون طائرة مسيرة تحمل شحنة صغيرة من الميتامفيتامين. واحتوت الحزمة على 463 جراما من الميتامفيتامين بقيمة سوقية تصل إلى ثلاثة آلاف دولار.​

طائرات مسيرة مخدرات واشنطن المكسيك أمريكا

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