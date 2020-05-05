الولايات المتحدة تضبط مخدرات أسقطتها طائرات مسيّرة قرب الحدود مع المكسيك
واشنطن- (د ب أ)
اعترض مسؤولون أمريكيون شحنة تزيد على 11 كيلوجراما من المخدرات غير المشروعة نقلتها طائرات مسيرة بدون طيار عبر الحدود الأمريكية من المكسيك، حسبما ذكرت سلطات الجمارك يوم الاثنين.
وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان إن المسؤولين ضبطوا 10 عبوات سقطت من طائرة مسيرة صغيرة بعد دخولها المجال الجوي الأمريكي في ولاية أريزونا بجنوب غربي البلاد في الثاني من أيار/مايو.
واحتوت العبوات على أكثر من 11 كيلوجراما من الكوكايين، بقيمة سوقية تبلغ نحو 306 آلاف دولار.
وفي حدث مماثل في 29 أبريل، اعترض مسؤولون أمريكيون طائرة مسيرة تحمل شحنة صغيرة من الميتامفيتامين. واحتوت الحزمة على 463 جراما من الميتامفيتامين بقيمة سوقية تصل إلى ثلاثة آلاف دولار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6813
عدد المصابين
-
1632
عدد المتعافين
-
436
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3584174
عدد المصابين
-
1167991
عدد المتعافين
-
251575
عدد الوفيات
إعلان