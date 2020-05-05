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نيوزلندا.. يوم ثان دون إصابات بكورونا

07:07 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
نيوزلندا.. يوم ثان دون إصابات بكورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت نيوزلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

ونقل موقع سكاي نيوز، تصريحات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، بأن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن في وقت لاحق اليوم.

وشاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا اليوم الثلاثاء فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين واحدا بالمئة، وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئا فشيئا بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة، فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

فيروس كورونا نيوزلندا جاسيندا أرديرن

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