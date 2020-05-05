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كوريا الجنوبية تسجل أدنى معدل للإصابة بفيروس كورونا في 77 يوما

07:05 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل أدنى معدل للإصابة بفيروس كورونا في 77 يوما

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تسجيل حالتين فقط في 18 فبراير .

وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها اليوم إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان تحت العزل الصحي في مدينة إنتشون بعد وصوله إلى البلاد قادما من الخارج.

ولم تسجل البلاد أي حالة لانتقال العدوى داخليًّا لليوم الثاني على التوالي.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بمقدار حالتين لتصل حصيلة الوفيات إلى 254 وفاة.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا سول

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