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وفاة وزير بكورونا في النيجر.. والتليفزون يبث رسالة مؤثرة له قبل رحيله

07:01 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
وفاة وزير بكورونا في النيجر.. والتليفزون يبث رسالة مؤثرة له قبل رحيله

وزير العمل محمد بن عمر

وكالات

أعلنت الحكومة النيجرية، الاثنين، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب، الأحد، وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة- وفقا لموقع سكاي نيوز.

وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بن عمر في رسالته إنّ "كوفيد-19 حقيقة وليس وهماً، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء، الانضباط هو السلاح الأوحد الذي يمكنه القضاء على هذا الفيروس".

وكان رئيس النيجر، محمد يوسفو، نعى، الأحد، الوزير الراحل. وقال في تغريدة "ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر".

والاثنين تقدّم الرئيس مشيّعي الوزير الراحل.

وأعلنت النيجر، مساء الاثنين، إصابة 755 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 37 شخصاً.​

محمد بن عمر الحكومة النيجرية النيجر فيروس كورونا

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