"نسمة أمل" بالولايات المتحدة.. وفيات كورونا تسجل أدنى حصيلة منذ شهر

وكالات

سجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1015 شخصاً من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر، بحسب موقع سكاي نيوز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 مصاباً بالفيروس.

ومنذ مطلع أبريل لم تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة يومية تقلّ عن الألف وفاة- وفقا ل.

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأميركية موافقتها الجمعة الماضي، لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.

وتوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ لقاح فيروس كورونا المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة "ناشيونال مول" بواشنطن "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام".