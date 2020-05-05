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جامعة جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورونا في العالم ترتفع إلى 250 ألفا

04:10 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
جامعة جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورونا في العالم ترتفع إلى 250 ألفا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 250 ألف شخص، بزيادة قدرها أكثر من 100 ألف شخص منذ 17أبريل، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وظلت الولايات المتحدة في الصدارة بوفيات بلغ عددها 68 ألفا و689 شخصا، أي الضعف تقريبا منذ 17 أبريل، ثم إيطاليا عند 29 ألفا و79 شخصا، وبريطانيا عند 28 ألفا و809 أشخاص، وفرنسا عند 25 ألفا و204 أشخاص.

وسجلت الصين، التي شهدت أول موجة تفشي للفيروس أواخر 2019، 4637 وفاة، رغم أن خبراء في مجال الصحة يشككون في مصداقية الأرقام الصادرة عن بكين.

وهناك أكثر من ثلاثة ملايين و578 ألف حالة إصابة بالفيروس عالميا، ونحو 33% من تلك الحالات في الولايات المتحدة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وتم الإبلاغ عن أول إصابات بالفيروس المميت في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 يشكل جائحة عالمية.

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز مدينة ووهان أمريكا

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