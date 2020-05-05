البرازيل تسجل 6633 إصابة جديدة بفيروس كورونا
برازيليا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء تسجيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و296 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و780 حالة، فضلا عن 7321 وفاة.
كان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أقال، في وقت سابق، وزير الصحة لويس هنريك مانديتا، على خلفية أزمة فيروس كورونا، داعيا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.
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