المكسيك: تسجيل 1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ)

سجلت المكسيك 117 حالة وفاة و1434 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن مسؤول في وزارة الصحة قوله، إن العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد، ارتفع إلى 24905 حالات و2271 حالة وفاة.

وأعلنت المكسيك عن حالة طوارئ صحية وطنية في مارس، داعية مواطنيها للتباعد الاجتماعي مع تعليق المدارس وكل الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية. وستظل الإجراءات سارية حتى 30 مايو.​