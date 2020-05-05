أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

باريس: مقتل جندي في القوة الفرنسية بمالي خلال عملية ضد مسلحين

04:05 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
باريس: مقتل جندي في القوة الفرنسية بمالي خلال عملية ضد مسلحين

الشرطة الفرنسية

باريس - (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن جندياً من الفيلق الأجنبي في قوة برخان العاملة في مالي قتل في الميدان خلال عملية ضد مجموعات مسلحة.
وأوضحت الرئاسة، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، أن القتيل ينتمي إلى كتيبة الخيالة الأولى، وهي نفس الكتيبة التي ينتمي إليها جندي توفي الجمعة متأثراً بجروح أصيب بها في 23 أبريل من جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليته، ليرتفع عدد العسكريين الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ 2013 إلى 43 فردا، بحسب تعداد أجري استناداً إلى أرقام نشرتها هيئة الأركان.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعف الجيش الفرنسي عملياته في منطقة الساحل، بين النيجر ومالي، مؤكداً "تحييد" عشرات الإرهابيين منذ بداية السنة.

هذا المحتوى من

الشرطة الفرنسية باريس فرنسا جريمة قتل

الخبر التالى:

المكسيك: تسجيل 1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3534367

    عدد المصابين

  • 1135021

    عدد المتعافين

  • 248169

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"خسرنا الرهان على وعي الشعب".. رئيس مكافحة "كورونا" يطالب بإجراءات أكثر قسوة