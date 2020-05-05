باريس: مقتل جندي في القوة الفرنسية بمالي خلال عملية ضد مسلحين

باريس - (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن جندياً من الفيلق الأجنبي في قوة برخان العاملة في مالي قتل في الميدان خلال عملية ضد مجموعات مسلحة.

وأوضحت الرئاسة، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، أن القتيل ينتمي إلى كتيبة الخيالة الأولى، وهي نفس الكتيبة التي ينتمي إليها جندي توفي الجمعة متأثراً بجروح أصيب بها في 23 أبريل من جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليته، ليرتفع عدد العسكريين الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ 2013 إلى 43 فردا، بحسب تعداد أجري استناداً إلى أرقام نشرتها هيئة الأركان.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعف الجيش الفرنسي عملياته في منطقة الساحل، بين النيجر ومالي، مؤكداً "تحييد" عشرات الإرهابيين منذ بداية السنة.

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