مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك - (د ب أ)



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 07ر26 نقطة، أو11ر0% ، ليصل إلى 76ر23749 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 03ر12نقطة، أو 42ر0% ، ليصل إلى 74ر2842 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 77ر105 نقطة ، أو 23ر1% ، ليصل إلى 72ر8710 نقطة.



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