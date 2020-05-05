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ستاربكس تعتزم إعادة فتح 85% من متاجرها بالولايات المتحدة الأسبوع الجاري

04:02 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
ستاربكس تعتزم إعادة فتح 85% من متاجرها بالولايات المتحدة الأسبوع الجاري

شركة ستاربكس الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت شركة "ستاربكس"، أكبر سلسلة مقاهي في العالم، يوم الاثنين، أنه من المقرر إعادة فتح 85% من متاجرها في الولايات المتحدة بشكل ما، بحلول نهاية الأسبوع.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن جونسون، عن ذلك في رسالة إلى العملاء والشركاء، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة فتح 90% من المتاجر بحلول أوائل يونيو، رغم أن العديد من المتاجر قامت بتعديل العمليات وساعات العمل.

وقال جونسون: "بعد سبعة أسابيع من الاحتماء داخل المنازل في الولايات المتحدة، فقد اعتمدنا نهج المراقبة والتأقلم السريع وحتى تحديد ملامح للوضع الطبيعي الآن".

وكانت سلسلة المقاهي العالمية قد أبلغت عن تراجع بنسبة 10% في المبيعات بمتاجرها حول العالم في الربع الأخير، بسبب تأثيرات فيروس كورونا.

وتضررت المبيعات العالمية بشكل أسوأ من المبيعات في الولايات المتحدة، حيث شهدت متاجر الصين انخفاضا بنسبة 50% في المبيعات. وانخفضت مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع المنتهي في مارس.

وتتراجع المبيعات في الولايات المتحدة منذ 12 مارس، وتزايد الهبوط منذ ذلك الحين.

وقال جونسون: "مع خروجنا من العزلة تدريجيا، يتوق الأشخاص إلى الاتصال والمجتمع ، وهو امر أساسي للإنسانية" ، مضيفًا أن العمليات تتغير "لتلبية توقعات العملاء المتطورة والتغيير المجتمعي".

وأوضح أن ما يقرب من 20 مليون شخص يستخدمون تطبيق ستاربكس كجزء من "الروتين اليومي لديهم".

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