وزير الخارجية الكويتي: الكويت ومصر حريصان على متانة العلاقات التي تجمعهما

الكويت - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر، حرص الكويت ومصر على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وعدم تأثرها بأي تصرفات فردية، مشددا على رسوخ العلاقات التي وضع أسسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الشيخ الدكتور أحمد الناصر - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أن إجلاء المقيمين المصريين من مخالفي الإقامة المتواجدين في مراكز الإيواء سينطلق قريباً، بعد تفاهم جرى بين البلدين في هذا الشأن، لإطلاق جسر جوي يشمل تسيير رحلتي طيران يومياً من الكويت إلى مصر.

وشدد على أن سياسة الكويت الدبلوماسية التي وضع أسسها أمير الكويت، لا تسير بمبدأ ردات الفعل على تصرفات فردية لا يجوز تعميمها.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن كل دول الوافدين المخالفين الذين تم تجميعهم في مراكز الإيواء، وبينها مصر، تتفهم الإجراءات الكويتية، ولم ترفض أي دولة مسألة عودة مواطنيها.​