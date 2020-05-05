أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث في سوريا

01:35 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث في سوريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:
شنت المقاتلات التابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية فوق أجواء محافظة حلب السورية، مستهدفة مركز البحوث بالمحافظة.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي، في أجواء محافظة حلب.
وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في محافظة حلب".
وكشف الجيش السوري في بيان أن دولة الاحتلال ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي.
من جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للضربات الصاروخية.
وأضاف، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن القصف الذي يعتقد أنه إسرائيلي أدى إلى تدمير مخازن أسلحة في معامل الدفاع.
وأقرت إسرائيل في السنوات الأخيرة بأنها نفذت العديد من الغارات داخل سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال لوسائل إعلام إسرئيلية الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد إيران في سوريا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا الاحتلال الإسرائيلي المرصد السوري لحقوق الإنسان

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي: الصين ادخرت المعدات الطبية وسط تكتمها عن وباء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3534367

    عدد المصابين

  • 1135021

    عدد المتعافين

  • 248169

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"خسرنا الرهان على وعي الشعب".. رئيس مكافحة "كورونا" يطالب بإجراءات أكثر قسوة