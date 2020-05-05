مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث في سوريا

وكالات:

شنت المقاتلات التابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية فوق أجواء محافظة حلب السورية، مستهدفة مركز البحوث بالمحافظة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي، في أجواء محافظة حلب.

وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في محافظة حلب".

وكشف الجيش السوري في بيان أن دولة الاحتلال ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي.

من جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للضربات الصاروخية.

وأضاف، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن القصف الذي يعتقد أنه إسرائيلي أدى إلى تدمير مخازن أسلحة في معامل الدفاع.

وأقرت إسرائيل في السنوات الأخيرة بأنها نفذت العديد من الغارات داخل سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال لوسائل إعلام إسرئيلية الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد إيران في سوريا.