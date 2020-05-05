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جامعة أمريكية تتوقع وفاة 135 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا بحلول أغسطس

01:33 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
جامعة أمريكية تتوقع وفاة 135 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا بحلول أغسطس

إصابات كورونا في أمريكا

وكالات

توقع معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية، أن تصل حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 135 ألف حالة، بحلول أغسطس المقبل، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة رويترز.

وأشار المعهد، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إلى أن التوقعات الجديدة تعكس ارتفاع كثافة تنقلات الناس وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، الذي من المرتقب أن ينطلق في 31 ولاية أمريكية منذ 11 مايو.

وشدد المعهد، الذي يعتمد بياناته البيت الأبيض، على أن الاتصالات المتزايدة بين الناس على خلفية هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة انتشار الإصابات الجديدة.

وتتفوق حصيلة الوفيات في التوقعات الجديدة بنحو مرتين على عدد الوفيات الذي تم التنبؤ به في التقدير السابق للمعهد والذي صدر في أواسط أبريل الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة البيت الأبيض أعدت تقريرا يعكس السيناريو المرتقب لتطور جائحة فيروس كورونا المستجد، يشير إلى مضاعفة عدد الوفيات بالمرض على أساس يومي بحلول يونيو المقبل ليصل إلى مستوى 3000 حالة.

فيروس كورونا أمريكا البيت الأبيض

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