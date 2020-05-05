"البيت الأبيض" يرد على تقارير تتوقع زيادة هائلة بوفيات كورونا في أمريكا

وكالات:

أكد البيت الأبيض أن "الوثيقة المسربة" التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، بشأن ارتفاع وفيات الولايات المتحدة بسبب كورونا بأرقام كبيرة مستقبلًا، ليست وثيقة تابعة للبيت الأبيض ولم يتم تقديمها إلى خلية الأزمة الخاصة بكورونا.

وأضافت، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الاثنين "هذه البيانات لا تعكسها أي من النماذج التي قامت خلية الأزمة باعتمادها وتحليلها".

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وثيقة داخلية قالت إن إدارة ترامب تتوقع ارتفاعا مطردا في عدد الحالات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتصل إلى حوالي 3 آلاف حالة وفاة يومية في 1 يونيو.

ووفقا لوثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، سيصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة يوميا إلى 3 آلاف حالة، بحلول الأول من يونيو، وضعف عدد الوفيات الحالي البالغ 1750 تقريبا.

وجاء الرقم المتوقع من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مستندة إلى رسم بياني من قبل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، التي توقعت حوالي 200 ألف حالة جديدة كل يوم بحلول نهاية الشهر، ارتفاعا من حوالي 25 ألف حالة الآن.

وتؤكد الأرقام على حقيقة واقعية، وهي في حين أن الولايات المتحدة كانت متعثرة خلال الأسابيع السبعة الماضية، لم يتغير الكثير، وإعادة فتح الاقتصاد ستجعل الأمور أسوأ.

وتؤكد التوقعات أن مخاوف خبراء الصحة العامة مستمدة من أن إعادة فتح الاقتصاد سيعيد البلاد إلى مكانها الذي كانت عليه في منتصف مارس، عندما كانت الحالات ترتفع بسرعة كبيرة في بعض أجزاء من البلاد، لدرجة أن المرضى كانوا يموتون في أروقة المستشفيات، مع زيادة عبء نظام الرعاية الصحية.

وقال سكوت غوتليب، مفوض ترامب السابق للأغذية والأدوية، يوم الأحد على محطة "سي بي إس": "بينما لم يفشل تخفيف العزل، أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول أنه لم يفلح كما توقعنا". "كنا نتوقع أن نشهد انخفاضات أكثر أهمية في الحالات الجديدة والوفيات في جميع أنحاء البلاد في هذه المرحلة. ونحن لا نرى ذلك".