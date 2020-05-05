أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"الخزانة الأمريكية" تخطط لاقتراض قياسي بقيمة 3 تريليونات دولار

12:36 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
"الخزانة الأمريكية" تخطط لاقتراض قياسي بقيمة 3 تريليونات دولار

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

كتب - محمد عطايا:
تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض قرابة 3 تريليون دولار، وهو مبلغ قياسي في الربع الثاني من العام الجاري، وسط التحفيزات الضخمة لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، نقلته شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الإثنين، إنها تتوقع اقتراض 2.999 تريليون دولار خلال الربع الثاني من 2020 لدفع تكاليف إجراءات مكافحة كورونا، مقارنة مع 477 مليار دولار في الربع الأول.
وتفترض وزارة الخزانة الأمريكية أن الرصيد النقدي لديها لنهاية يونيو المقبل سيبلغ 800 مليار دولار.
ووافق الكونجرس الأمريكي على ما يقرب من 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والعمال المتضررين من الفيروس.
علاوة على هذا الاقتراض، قالت وزارة الخزانة أيضًا إنها تتوقع 677 مليار دولار أخرى في الربع الثالث.
وبلغ إجمالي اقتراض الربع الأول 477 مليار دولار.
ومنذ الأول من مارس، نما الدين القومي إلى 24.9 تريليون دولار، بزيادة 6.4 ٪ أي 1.5 تريليون دولار.
وبلغ عجز الموازنة حتى مارس، أو الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، 744 مليار دولار.

وزارة الخزانة الأمريكية أمريكا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الجارديان: كورونا وسيلة ترامب للضغط على الحزب الحاكم في الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3534367

    عدد المصابين

  • 1135021

    عدد المتعافين

  • 248169

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الوزراء: بدء إجلاء العالقين المصريين في الكويت الأربعاء