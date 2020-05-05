"الخزانة الأمريكية" تخطط لاقتراض قياسي بقيمة 3 تريليونات دولار

كتب - محمد عطايا:

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض قرابة 3 تريليون دولار، وهو مبلغ قياسي في الربع الثاني من العام الجاري، وسط التحفيزات الضخمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، نقلته شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الإثنين، إنها تتوقع اقتراض 2.999 تريليون دولار خلال الربع الثاني من 2020 لدفع تكاليف إجراءات مكافحة كورونا، مقارنة مع 477 مليار دولار في الربع الأول.

وتفترض وزارة الخزانة الأمريكية أن الرصيد النقدي لديها لنهاية يونيو المقبل سيبلغ 800 مليار دولار.

ووافق الكونجرس الأمريكي على ما يقرب من 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والعمال المتضررين من الفيروس.

علاوة على هذا الاقتراض، قالت وزارة الخزانة أيضًا إنها تتوقع 677 مليار دولار أخرى في الربع الثالث.

وبلغ إجمالي اقتراض الربع الأول 477 مليار دولار.

ومنذ الأول من مارس، نما الدين القومي إلى 24.9 تريليون دولار، بزيادة 6.4 ٪ أي 1.5 تريليون دولار.

وبلغ عجز الموازنة حتى مارس، أو الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، 744 مليار دولار.