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الإفراج عن 98 أسيرًا من طالبان في كابول بناءً على مرسوم رئاسي

10:50 م الإثنين 04 مايو 2020
الإفراج عن 98 أسيرًا من طالبان في كابول بناءً على مرسوم رئاسي

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول - (أ ش أ):

أعلن مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني أن الحكومة أفرجت عن 98 سجيناً آخر من طالبان بناء على مرسوم الرئيس محمد أشرف عبد الغني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني وبثته وكالة أنباء خامة الأفغانية "أطلقت الحكومة سراح 98 من سجناء طالبان من سجن بول اي شارخي مساء أمس الأحد.

وأضاف البيان أن الحكومة أخذت في الاعتبار الحالة الصحية للسجناء وعمرهم وبقية مدة سجنهم والجهود الجارية الهادفة إلى دعم عملية السلام ومكافحة انتشار الفيروس التاجي.

وقال جافيد فيصل، المتحدث باسم مكتب مجلس الأمن القومي إنه مع الإفراج عن 98 سجيناً آخرين، أفرجت الحكومة الأفغانية حتى الآن عن 748 سجيناً من طالبان من السجون.

وأضاف في منشور على تويتر "بموجب مرسوم الرئيس تم الإفراج عن 98 سجينًا من طالبان أمس بناءً على أعمارهم وصحتهم ومدة العقوبة المتبقية كجزء من جهودنا نحو السلام ومحاربة كوفيد - 19".

يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه جهود للتعجيل بالإفراج عن السجناء في محاولة لمساعدة عملية السلام وإطلاق المحادثات بين الأفغان بعد ذلك في محاولة لإيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض لتسوية النزاع المستمر.

هذا المحتوى من

حركة طالبان مجلس الأمن القومي الأفغاني كابول أشرف غني

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