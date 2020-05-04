العراق يقرر تقييد حركة المركبات في الشوارع بسبب كورونا

اجراءات وقائية ضد كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ)

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الاثنين، تطبيق نظام الزوجي والفردي لحركة المركيات في الشوارع في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت اللجنة خلال اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أنه تقرر تطبيق نظام الزوجي والفردي للمركيات وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية ومديرية المرور اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها أوضاع العوائل العراقية العالقة في المحافظات وتحديد يوم لعودتها الى مناطق سكناها.

كما قررت اللجنة "النظر بإعادة تشغيل مصانع الأسمنت وتوفيره للاستهلاك المحلي واتخاذ الإجراءات التي تحول دون ارتفاع أسعاره".

وأشاد عبد المهدي بأهمية "الإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الحكومة والعمل المنظم السائد والتقدم الحاصل في إجراءات الفحص وحالات الشفاء وضرورة معالجة السلبيات والخروقات".

وأظهرت آخر إحصائية لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم أن مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 2346 حالة، فضلا عن تسجيل 98 وفاة و1544 حالة شفاء.