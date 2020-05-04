ترحيب سوداني واسع بالمساعدات المصرية لمجابهة كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

رحبت مختلف الفعاليات السياسية والشعبية في السودان بالمساعدات الطبية المصرية الضخمة، التي تسلمتها السلطات السودانية اليوم الاثنين، عبر جسر جوي مكون من ٤ طائرات عسكرية، ‏تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا، وبما يُجسد الروابط الأزلية بين شعبي وادي النيل.

وأشاد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ برئاسة محمد عثمان الميرغني، بالدعم المصري المقدم عبر الجسر الجوي.

وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إن مصر بقيادة الرئيس السيسي ظلت تساند السودان في كل المواقف، ولا تتأخر عن كل أشكال الدعم في كل القضايا.

وأكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ترحيبه وإشادته بخطوة القاهرة ودعمها اللا محدود للخرطوم لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أعرب حزب الأمة السوداني بقيادة مبارك الفاضل، عن شكره لحكومتي مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمهما للقطاع الصحي في السودان لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار حزب الأمة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن حكومة الفترة الانتقالية ورثت وضعا صحيا مأزوما ومأساويا من نظام الإنقاذ البائد أدى إلى صعوبة مواجهة هذه الجائحة الفتاكة بهذا الوضع المتهالك.

وقال الحزب إن هبة الأشقاء بمصر الشقيقة بتسيير جسر جوي للسودان، ووقفة الاشقاء بالإمارات الشقيقة بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية في هذا الظرف الدقيق والعصيب الذي تمر به كل دول العالم لهو خير دليل على صدق الأخوة ومتانة العلاقة التي تربط بين شعوب هذه الدول.

وأضاف البيان "إننا في حزب الأمة نيابة عن جماهير الأنصار وحزب الأمة خاصة والشعب السوداني عامة، نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا للاخوة بجمهورية مصر ودولة الامارات الشقيقتين، ونؤكد على متانة ما يربطنا مع اشقائنا الذين ما تقاعسوا يوما عن مد يد العون لاشقائهم بالسودان".

وأعرب الحزب عن الشكر لسفير مصر بالخرطوم حسام عيسى، والقنصل العام احمد عدلي إمام، وسفير دولة الإمارات بالسودان محمد الجنيبي على مبادراتهم وجهدهم في إيصال هذه المساعدات في هذه الظروف العصيبة، حرصا منهم على سلامة أهلهم في السودان.

من جهته، قال التجمع الاتحادي إن وفدا منه بقيادة رئيس المكتب التنفيذي بابكر فيصل، التقى القنصل العام المصري أحمد عدلي إمام، على هامش تسليم الإمدادات الطبية، لدعم جهود السودان في مواجهة جائحة كورونا.

وأعرب الوفد عن شكره لمصر حكومة وشعبا، مؤكدا أهمية تضافر الجهود المشتركة للتصدي الجائحة إلى جانب الروابط والقضايا المشتركة بين البلدين.

من جهته، أعلن رئيس كيان الشمال؛ محمد سرالختم، ترحيب الكيان، بالجسر الجوي المقدم من الحكومة المصرية لمساعدة السودان في مواجهة وباء كورونا.

وقال إن كيان الشمال يشيد بخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه الكبير الذي يحتوي على احتياجات ومساعدات طبية عاجلة.

وأكد تقدير كيان الشمال لمصر وقيادتها التي تحفظ لها الكثير من المواقف الإيجابية تجاه السودان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وأعلن ترحيب الكيان بالمساعدات المقدمة من كل الدول لإعانة السودان على تجاوز التحديات الحالية.

كما توجه التحالف الوطني السوداني ببالغ آيات الشكر والتقدير لحكومة مصر وشعبها علي ماقدمته من مساعدات طبية في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الموقف ليس جديد على حكومة وشعب مصر.