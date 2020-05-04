وزير الخزانة الأمريكية يعرب عن شكوكه في رفع القيود على الطيران الدولي خلال 2020

واشنطن - (د ب أ)

أثار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الشكوك بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع القيود المفروضة على رحلات الطيران الدولية هذا العام، قائلاً إن تركيز الإدارة ينصب أولا على تحسين الوضع الداخلي.

وردًا على سؤال من شبكة "فوكس بيزنس نتوورك" بشأن الحظر المفروض بسبب وباء فيروس كورونا، قال منوشين "من الصعب للغاية تحديد ذلك في هذه المرحلة".

وقال إن السفر لأسباب تجارية سيكون "على أساس محدود".

وأشار إلى أنه ينبغي على المواطنين قضاء فصل الصيف في السفر داخل الولايات المتحدة، قائلا "هذا وقت رائع للمواطنين لاستكشاف أمريكا".

وكانت هذه التصريحات هي أحدث ضربة لقطاع الطيران، الذي يعاني بشدة بسبب التراجع الحاد في السفر الجوي، حيث كان وارن بافيت، المستثمر الملياردير قد قال في تصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه تخلص من أسهم قطاع الطيران.

وأضاف منوشين إنه في حين أن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من النصف الأول، فإن الانتعاش الاقتصادي الكامل لن يحدث إلا في عام 2021.