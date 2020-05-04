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العراق يسجل 50 إصابة جديدة بـ"كورونا"

08:10 م الإثنين 04 مايو 2020
العراق يسجل 50 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المواطنين في العراق

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس لـ 2346 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم فحص 4324 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 107 آلاف و586.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ98.. كما بلغت حالات التعافي 1544، بعد تسجيل 54 حالة شفاء جديدة.

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وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا بغداد

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