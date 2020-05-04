المحكمة الدستورية بألمانيا تبدي تفهمها للقرارات الصعبة في أزمة كورونا
برلين - (د ب أ)
أعرب شتيفان هاربارت، نائب رئيس المحكمة الدستورية في ألمانيا، عن تفهمه للقرارات الصعبة التي اضطر الساسة إلى اتخاذها على خلفية أزمة كورونا.
وفي تصريحات لصحيفتي "زود دويتشه تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين غدا الثلاثاء، قال القاضي هاربارت: "نمر في اللحظة الراهنة بموقف أزمة استثنائي تماما ليس هناك طريق أمثل يمكن ملاحظته في التغلب عليه".
وأضاف هاربارت: "لا يوجد هناك ورقة كربون من السنوات الماضية، يمكن للمرء وضعها ببساطة، وهذا موقف صعب بالنسبة لكل صناع القرار السياسيين".
تجدر الإشارة إلى أن هاربارت كان عضوا في البرلمان الألماني عن حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وذلك قبل أن ينتقل إلى المحكمة الدستورية في 2018.
وقال هاربارت إنه في اللحظة الراهنة لا يحسد "أي صانع قرار سياسيا أو تشريعيا بسبب العبء الكبير الذي يقع على كاهله" ورأى أن على القضاة أن يكونوا على دراية بالضغط الناجم عن هذه القرارات، عندما يحكمون قضائيا على بعض التدابير.
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