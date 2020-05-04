لأول مرة منذ قرن.. ضريح سانت فاطيما بالبرتغال يعلق الرحلات المقدسة جراء كورونا

مدريد 4 أيار/مايو (د ب أ)

أعلن رئيس ضريح سانت فاطيما في البرتغال، في مقطع مصور اليوم الاثنين، أن الزوار لن يتمكنوا من شق طريقهم إلى الضريح العام الجاري للقيام بالزيارة المقدسة السنوية لأول مرة منذ أكثر من مئة عام، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الأب كارلوس كابسينهاس، إن القرار كان مؤلما وكان من الصعب اتخاذه، وأضاف أنه كان أيضا "تصرفا بدافع المسؤولية تجاه الزوار لحماية صحتهم".

ودعا كابسينهاس، المؤمنين إلى القيام برحلة افتراضية، قائلا: "رحلات الحج لا تقام بأقدامنا فقط ولكن بقلوبنا أيضا".

واقترح أنه يمكن للزوار أن يتفقدوا الموقع الإلكتروني للضريح حيث تقام الصلوات يوميا بالبرتغالية والإسبانية والإنجليزية.

وسوف يتم غلق الضريح في 12- 13 أيار/مايو ولن يتسنى دخوله سوى لأشخاص إلا "في حالة الضرورة القصوى" ولكن الاحتفالات سوف تبث وسوف يتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لوسيا دوس سانتوس وياسينتا وفرانسيسكو مارتو، وهم ثلاثة أطفال رعاة، قالوا إن مريم العذراء ظهرت عدة مرات في القرية الواقعة على بعد 120 كيلومترا شمال لشبونة حتى 13 مايو 1917 .

واليوم، يعد ضريح سانت فاطيما من أحد أهم المواقع المقدسة الكاثوليكية في العالم، وجذب العام الماضي أكثر من ستة ملايين شخص، أكثر من أي ضريح آخر لمريم العذراء في أوروبا.