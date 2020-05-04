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الجزائر تسجل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بكورونا

06:28 م الإثنين 04 مايو 2020
الجزائر تسجل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ)

سجلت الجزائر اليوم الاثنين، أقل معدل وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ شهر مارس الماضي، بعدما تم الإعلان عن حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، أن مجموع الوفيات ارتفع إلى 465.

كما كشف فورار عن تسجيل 174 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 4648 موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار فورار، إلى تماثل 62 حالة للشفاء، ليصل بذلك عدد الحالات التي تعافت من الوباء 1998.

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