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المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم مليار يورو لتطوير لقاح كورونا

04:55 م الإثنين 04 مايو 2020
المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم مليار يورو لتطوير لقاح كورونا

أورزولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب ا):

تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو (1.09 مليار دولار) لجهود تطوير لقاح وعلاجات وإجراء اختبارات لفيروس كورونا، وذلك في بداية مؤتمر دولي للتعهدات لجمع الأموال لجهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين أثناء إعلانها عن هذا المبلغ إن هذا مجهود" فريق أوروبا" مشيرة إلى أنه يضم مساهمات لدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل " حجم إجراءاتنا للمواجهة يجب أن يماثل حجم الأزمة"، مضيفا" هذه أيام سوداء، ولكنها أيضا أيام تكشف عن إنسانيتنا".

أورزولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية تطوير لقاح كورونا بروكسل فيروس كورونا

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