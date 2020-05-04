جنبلاط: الوضع ليس مناسبًا لتغيير الحكومة اللبنانية
بيروت - أ ش أ
قال الزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إنه لا يسعى لتغيير الحكومة القائمة في ظل المصاعب الاجتماعية والاجتماعية الهائلة التي يمر بها لبنان، مشددًا على أن الوضع غير مناسب لتغيير الحكومة حاليًا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جنبلاط عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأكد أن سوابق تشكيل الحكومات اللبنانية مؤخرًا تشير إلى أنه عند تغيير الحكومات يمر وقت كبير في سبيل تشكيل حكومة جديدة، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة حيث تشهد البلاد أزمات اقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية حادة.
وتطرق إلى قيام الحكومة اللبنانية بطلب الدعم من صندوق النقد الدولي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي أعدتها، معربًا عن تأييده لهذه الخطوة التي لجأت إليها الحكومة ، وقال "التوجه الإيجابي هو أننا سنتوجه إلى صندوق النقد الدولي، آخذين في الاعتبار أن نفاوض جديا معه، ونخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
ودعا جنبلاط إلى توسيع دائرة الأشخاص المستفيدين من المساعدات المالية المخصصة للعائلات الأكثر فقرا واحتياجا والتي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية ، لا سيما بعد أزمة وباء كورونا وإغلاق المؤسسات الاقتصادية والمطاعم في البلاد، والاستفادة من جانب آخر في العمل على بناء اقتصاد منتج "لأن اقتصاد لبنان السابق انتهى". على حد قوله.
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