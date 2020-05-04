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السودان يتسلم دعمًا طبيًا من مصر لمواجهة كورونا

04:47 م الإثنين 04 مايو 2020
السودان يتسلم دعمًا طبيًا من مصر لمواجهة كورونا

الشحنة

الخرطوم - (د ب أ):

تسلم السودان، اليوم الاثنين، دعما طبيا اشتمل على كافة المستلزمات الطبية من مصر لمجابهة جائحة كورونا عبر جسر جوي لأربع طائرات بين القاهرة والخرطوم.

ونقلت وكالة الأبناء السودانية "سونا" اليوم عن صديق تاور عضو المجلس السيادي ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية امتنانه للدعم الذي تلقته بلاده من مصر.

وأشار إلى عدم استغرابهم لموقف الشعب المصري الذي يعد سنداً وداعماً والأقرب في المحن مبينا مشاطرة الشعبين لكل الهموم والمواقف النبيلة.

بدروه قال السفير حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم إن الدعم يتكون من حمولة لأربع طائرات لمستلزمات طبية تشمل أجهزة طبية للتحاليل والمعامل وأجهزة قياس للأوكسجين وتنفس بالإضافة إلى كافة معدات العلاج والوقاية من فيروس كورونا.

السودان فيروس كورونا مصر الخرطوم

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