رئيس رومانيا يعلن عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد ويفرض حالة تأهب

بوخارست - أ ش أ

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس ، اليوم الاثنين ، أنه لن يمدد حالة الطوارئ، المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا، بعد موعد انتهائها في 14 مايو الجاري، لكن البلاد ستكون في حالة تأهب اعتبارا من منتصف الشهر لإبقاء الوباء تحت السيطرة.

وأشار يوهانيس - عقب اجتماع بشأن إدارة أزمة وباء (كوفيد-19) مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء - إلى أنه سيتم فتح صالونات تصفيف الشعر وعيادات الأسنان والمتاحف في 15 مايو ، وسيتمكن المواطنون من مغادرة مناطقهم لأسباب طبية، أو للعمل، أو للأنشطة الرياضية الفردية مع استمرار منع التجمعات، لكنه أكد أنه لن يتم تخفيف القيود في المناطق التي تخضع للعزل، وفقا لما نقلته صحيفة "رومانيا جورنال" الإلكترونية.

وقال الرئيس الروماني "لقد رأينا جميعًا أن الأمور سارت على ما يرام"، مضيفا أنه راض تمامًا عن الطريقة التي تفاعل بها الناس مع نداء السلطات ولم يكن هناك انتهاكات كبيرة للقواعد.

ومع ذلك، أكد يوهانيس "لم يتحسن الوضع بعد، ولا أريدكم أن تفهموا أن الوباء قد انتهى، فهو لم ينته للأسف"، لافتا إلى أنه تم اليوم تسجيل أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في رومانيا بلغت حتى اليوم 13 ألفا و512 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 803 حالات، وبلغ عدد المتعافين 5 ألاف و269 شخصا.