حماية المستهلك الروسي: ارتفاع إصابات كورونا إشارة تحذير للمواطنين
موسكو - أ ش أ
أعلنت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا أن ارتفاع عدد المصابين الجدد بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا يتعين أن يكون إشارة تحذير للمواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بالعزلة الذاتية.
وقالت بوبوفا - في تصريح لقناة "روسيا ــ 24" الإخبارية اليوم الاثنين - "إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في روسيا يجب أن تكون إشارة تحذير لمواطنينا، ويجب أن تدعهم يفكرون إذا كنا نفعل كل شيء بشكل صحيح".
وأضافت "أن المؤشرات المتزايدة للإصابة يتعين كذلك أن تمنعنا من التصرفات غير الصحيحة، وتمنعنا من انتهاك ومخالفة الأوامر بالعزل الذاتي".
يُذكر أن روسيا سجلت خلال الــ24 ساعة الأخيرة أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 145 ألفا 268 حالة.
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